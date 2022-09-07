До Ради внесли законопроєкт про запровадження статусу держави-терориста

40 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту запровадити в Україні поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму. Відповідний законопроєкт №8002 був ними поданий 6 вересня.

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Документ визначає державу-терориста як державу, влада якої базується на систематичному порушенні прав і свобод своїх громадян та громадян інших держав на її території, їх терорі й залякуванні та на застосуванні сили проти цивільного населення інших держав всупереч міжнародному праву.

Державою-спонсором тероризму пропонується визначити державу, яка надає матеріальну та іншу допомогу терористичному угрупуванню, яке становить загрозу національній безпеці Україні, або іншій державі-терористу.

Передбачено, що державами-терористами будуть визнавати ті країни, з боку яких будуть зафіксовані:

- спрямовані проти своїх громадян незаконні спостереження, розгін мирних зібрань, контроль за медіа, побиття, тортури, масові арешти та звинувачення, що не грунтуються на належних та допустимих доказах, показові суди, вбивства;

- військові маневри і навчання, що проводяться поблизу кордонів України (особливо зона до 30 км від смуги державного кордону) і становлять загрозу її незалежності й територіальної цілісності;

- вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, створення та підтримка озброєних загонів найманців з метою знищення суверенітету чи завдання шкоди територіальний цілісності України;

- вбивства і спроби вбивств державних та громадських діячів України, що направляються державою незалежно від того чи виконуються вони за допомогою військових, спеціальних операцій або найму агентів;

- поширення інформації про Україну та інші держави з порушенням повноти, достовірності та інших принципів інформаційних відносин з метою завдання шкоди національним інтересам України;

- продаж зброї всупереч нормам міжнародного права;

- розробка, випробування і розгортання біологічної, хімічної, ядерної та/або космічної зброї, що підвищує ймовірність геноциду чи екоциду.

Рішення про включення держави в перелік держав-терористів та перелік держав-спонсорів тероризму, згідно законопроєкту, має приймати Рада національної безпеки і оборони, вводити його в дію має президент.

Формування та ведення переліку держав-терористів із вказанням обгрунтування та введених проти країни санкцій забезпечується апаратом РНБО, він має стати загальнодоступним на її сайті. Положення про такий перелік повинна буде прийняти також РНБО.

Окремо має вестися й перелік держав-спонсорів тероризму, який, згідно з проєктом закону, також має містити обгрунтування рішення про включення держави до цього списку.

Також пропонується законодавчо встановити, що до держави, визнаної державою-терористом, застосовуються розрив дипломатичних відносин; невизнання легітимності влади; економічні санкції; а також підтримка правозахисних рухів всередині держави-терориста.

Визначені в статті 4 закону про санкції заходи матимуть застосовуватися й до держав, які ведуть економічну, політичну, культурну, освітню та інші форми співпраці з державою-терористом (держав-спонсорів тероризму), а також до осіб, що знаходяться під їх юрисдикцією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com