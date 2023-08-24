В разведке Британии объяснили цель приезда Путина в штаб в Ростове

В субботу, 19 августа 2023 года, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приехал в штаб в Ростове-на-Дону, который находится примерно в 160 км от линии фронта. Таким образом, российский диктатор стремился показать свою власть.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта.

В штабе размещаются военные, ведущие войну против Украины.

По данным разведки, Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

"Группа "Вагнер" ненадолго захватила штаб в июне 2023 года. Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Кремль усиливает мощь Росгвардии, рассчитывая на ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.

По данным издания Bloomberg, представители ФСБ давят на лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, требуя снять министра обороны Сергея Шойгу и объявить военное положение и всеобщую мобилизацию.