У розвідці Британії пояснили мету приїзду Путіна до штабу у Ростові, який раніше захопив Пригожин

У суботу, 19 серпня 2023 року, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін приїхав до штабу в Ростові-на-Дону, який знаходиться приблизно за 160 км від лінії фронту. Таким чином російський диктатор прагнув показати свою владу.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту.

У штабі розміщуються військові, які ведуть війну проти України.

За даними розвідки, Путін провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

"Група "Вагнера" ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування діючим у звичайному режимі", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Кремль посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.

За даними видання Bloomberg, представники ФСБ тиснуть на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, вимагаючи зняти міністра оборони Сергія Шойгу та оголосити воєнний стан та загальну мобілізацію.