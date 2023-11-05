В разведке Британии рассказали о питании и быте оккупантов на фронте

Сложные погодные условия ухудшают логистику российской оккупационной армии, солдаты которой употребляют однообразную пищу и имеют проблемы с обустройством бытовых условий на поле боя.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 1 ноября 2023 года российские военные, вернувшиеся домой с фронта, выступили на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве.

Тогда же оккупанты рассказали о том, как недавно были "мокрыми с головы до ног" на передовой.

"Один солдат подчеркнул, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они рассказали, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, которая пронизывает все вокруг", - отмечает разведка.

Там добавляют, что поддержание достойного уровня комфорта и должного администрирования на фронте является сложной задачей любой армии.

Но, как подчеркнули в разведке Британии, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что в российской армии не соблюдаются базовые принципы полевого администрирования.

"Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", - подчеркнули в разведке.

Ранее в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.