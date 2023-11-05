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Политика
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В разведке Британии рассказали о питании и быте оккупантов на фронте

Россия не может обеспечить комфортный быт для своих оккупантов
Россия не может обеспечить комфортный быт для своих оккупантов

Сложные погодные условия ухудшают логистику российской оккупационной армии, солдаты которой употребляют однообразную пищу и имеют проблемы с обустройством бытовых условий на поле боя.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 1 ноября 2023 года российские военные, вернувшиеся домой с фронта, выступили на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве.

Тогда же оккупанты рассказали о том, как недавно были "мокрыми с головы до ног" на передовой.

"Один солдат подчеркнул, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они рассказали, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, которая пронизывает все вокруг", - отмечает разведка.

Там добавляют, что поддержание достойного уровня комфорта и должного администрирования на фронте является сложной задачей любой армии.

Но, как подчеркнули в разведке Британии, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что в российской армии не соблюдаются базовые принципы полевого администрирования.

"Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", - подчеркнули в разведке.

Ранее в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ   находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.

Автор:
Светлана Манько