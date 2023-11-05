У розвідці Британії розповіли про харчування та побут окупантів на фронті

Складні погодні погіршують логістику російської окупаційної армії, солдати якої вживають одноманітну їжу та мають проблеми з облаштуванням побутових умов на полі бою.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 1 листопада 2023 року, російські військові, які повернулися додому з фронту, виступили на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві.

Тоді ж окупанти розповіли про те, як нещодавно були "мокрими з голови до ніг" на передовій.

"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, яка пронизує все навколо", - зазначає розвідка.

Там додають, що підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії.

Але, як підкреслили у розвідці Британії, дані з відкритих джерел свідчать про те, що у російській армії не дотримуються базових принципів польового адміністрування.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", - наголосили у розвідці

Раніше у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.