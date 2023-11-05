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Політика
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У розвідці Британії розповіли про харчування та побут окупантів на фронті

Росія не може забезпечити комфортний побут своїм окупантам на фронті
Росія не може забезпечити комфортний побут своїм окупантам на фронті

Складні погодні погіршують логістику російської окупаційної армії, солдати якої вживають одноманітну їжу та мають проблеми з облаштуванням побутових умов на полі бою.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається,  що 1 листопада 2023 року, російські військові, які повернулися додому з фронту, виступили на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві.

Тоді ж окупанти розповіли про те, як нещодавно були "мокрими з голови до ніг" на передовій.

"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, яка пронизує все навколо", - зазначає розвідка.

Там додають, що підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії.

Але, як підкреслили у розвідці Британії, дані з відкритих джерел свідчать про те, що у російській армії не дотримуються базових принципів польового адміністрування.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", - наголосили у розвідці

Раніше у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані  солдати неспроможні до ефективного наступу. 

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.

Автор:
Світлана Манько