В разведке Британии рассказали, почему атомные подлодки не будут участвовать в параде ко дню ВМФ РФ

Неудачный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина усилил страхи российских властей, вероятно, поэтому были сокращены программы морского парада в Петербурге 30 июля.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что российские государственные СМИ сообщили, что атомные подлодки Северного флота России не будут участвовать в главном смотре флота, посвященном дню военно-морского флота РФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

"Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, это будет первый год, когда в параде не будут участвовать атомные подлодки", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что такое изменение, вероятно, связано прежде всего с обеспечением возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения.

"Существует также реальная вероятность того, что этому решению способствовали размышления о внутренней безопасности после попытки мятежа группы "Вагнера"", - отметили в разведке Британии.

Напомним, в оккупированном Севастополе в прошлом году отменили праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота из-за украинского беспилотника, который якобы атаковал штаб Черноморского флота.

Как сообщали в украинской разведке, враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.