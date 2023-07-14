У розвідці Британії розповіли, чому атомні підводні човни не братимуть участь у параді до дня ВМФ РФ

Невдалий заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина посилв страхи російської влади, ймовірно, тому було скорочено програми морського параду у Петербурзі 30 липня.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному огляді флоту, присвяченому дню військово-морського флоту РФ, який відбудеться у Санкт-Петербурзі 30 липня.

"Оскільки нинішній формат Дня ВМФ було встановлено у 2017 році, це буде перший рік, коли у параді не будуть брати участь атомні підводні човни", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що така зміна, ймовірно, насамперед пов'язана із забезпеченням можливості технічного обслуговування та збереження доступності для операцій та навчання.

"Існує також реальна ймовірність того, що цьому рішенню сприяли міркування внутрішньої безпеки після спроби заколоту групи "Вагнера"", – зазначили у розвідці Британії.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі минулого року скасували святкові заходи до дня військово-морського флоту через український безпілотник, який начебто атакував штаб Чорноморського флоту.

Як повідомляли в українській розвідці, ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.