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В разведке предупредили украинцев о возможных ракетных атаках РФ в День Независимости
Россия может прибегнуть к провокациям в День независимости Украины, 24 августа, учитывая тяготение врага к сакральным датам.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Оbozrevatel.com.
По его словам, 24 августа РФ может совершить очередной акт ракетного терроризма.
"Конечно, на День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или позже. Или длиться несколько дней. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев", - сказал Скибицкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что рекомендации для граждан остаются теми же, которые действуют на протяжении всего периода широкомасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие.
Скибицкий намекнул, что россиянам тоже нужно быть внимательными и привыкать к "хлопкам".
"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подытожил представитель военной разведки Украины.
Отметим, 24 августа 2022 года всего во всех регионах Украины и в Киеве было объявлено 189 воздушных тревог. К тому времени это был абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения.
Тогда были зафиксированы обстрелы 58 населенных пунктов.
24 августа 2022 года в Днепропетровской области вражеская ракета попала в вагон поезда, где находились люди. Это произошло на станции Чаплино. В результате по меньшей мере 22 человека погибли.