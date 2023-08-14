В разведке предупредили украинцев о возможных ракетных атаках РФ в День Независимости

Россия может прибегнуть к провокациям в День независимости Украины, 24 августа, учитывая тяготение врага к сакральным датам.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Оbozrevatel.com.

По его словам, 24 августа РФ может совершить очередной акт ракетного терроризма.

"Конечно, на День Независимости Украины агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или позже. Или длиться несколько дней. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев", - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что рекомендации для граждан остаются теми же, которые действуют на протяжении всего периода широкомасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие.

Скибицкий намекнул, что россиянам тоже нужно быть внимательными и привыкать к "хлопкам".

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подытожил представитель военной разведки Украины.

Отметим, 24 августа 2022 года всего во всех регионах Украины и в Киеве было объявлено 189 воздушных тревог. К тому времени это был абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения.

Тогда были зафиксированы обстрелы 58 населенных пунктов.

24 августа 2022 года в Днепропетровской области вражеская ракета попала в вагон поезда, где находились люди. Это произошло на станции Чаплино. В результате по меньшей мере 22 человека погибли.