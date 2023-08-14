У розвідці попередили українців про можливі ракетні атаки РФ у День Незалежності

Росія може вдатися до провокацій в День незалежності України, 24 серпня, враховуючи тяжіння ворога до сакральних дат.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com.

За його словами, 24 серпня РФ може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

"Звісно, на День Незалежності України агресивна Росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", - сказав Скібіцький.

Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.

Скібіцький натякнув, що росіянам теж треба бути пильними та звикати до "бавовни".

"Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує", - підсумував представник воєнної розвідки України.

Зауважимо, 24 серпня 2022 року загалом у всіх регіонах України та в Києві було оголошено 189 повітряних тривог. На той час це був абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.

Тоді зафіксували обстріли 58 населених пунктів.

24 серпня 2022 року в Дніпропетровській області ворожа ракета влучила в вагон потяга, де знаходилися люди. Це сталося на станції Чаплине. В результаті щонайменше 22 особи загинули.