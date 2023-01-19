В РФ "избранным" можно безнаказанно критиковать Путина, – ISW

Некоторые лица в РФ теперь могут критиковать лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и высшее военное руководство, не боясь наказания.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"В РФ открывают новый сектор, где определенные фигуры могут критиковать Путина и самые высокие эшелоны власти без всякого видимого возмездия", - отметили аналитики.

Они отмечают, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и преступник Игорь Стрелков-Гиркин становятся все смелее в своих словесных атаках на Минобороны России, Кремль и непосредственно Путина.

Пригожин 18 января раскритиковал новые инструкции Минобороны для российских войск в Украине, которые ограничивают использование определенных персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают мужчинам более строгие требования к стандартам ухода.

Учредитель ЧВК "Вагнер" все более жестко критикует приказы Минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".

Пригожин также высказался по поводу текущих политических дебатов по поводу запрета YouTube в России и заявил, что некоторые чиновники в кремлевской администрации президента выступают против запрета YouTube, поскольку это подорвет их усилия по возобновлению отношений между Соединенными Штатами и Россией после того, как Россия проиграет войну в Украине.

Пригожин заявил, что такие чиновники полагают, что Соединенные Штаты "простят России ее грехи" поддержки "пророссийских интересов" и "поддержки Путина", если Россия попросит прощения у Запада после проигранной войны. Этих чиновников Пригожин назвал "изменниками народа", которые провозглашают высокие пророссийские ценности, но при этом живут и отдыхают за границей и "всячески поддерживают Запад".

"Это одна из самых смелых нападок Пригожина на Кремль на сегодняшний день. Заявление Пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лица российской "СВО"", - отмечают аналитики ISW.

Они также привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.

"Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания", – подытожили в ISW.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.