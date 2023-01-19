В РФ "обраним" можна безкарно критикувати Путіна, – ISW

Певні особи в РФ тепер можуть критикувати лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та найвище військове керівництво, не боячись покарання.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"У РФ відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати", – зазначили аналітики.

Вони зауважують, що очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин та злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін стають дедалі сміливішим у своїх словесних атаках на Міноборони Росії, Кремль та безпосередньо Путіна.

Так, Пригожин 18 січня розкритикував нові інструкції Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.

Засновник ПВК "Вагнер" дедалі жорскіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, "повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки".

Пригожин висловився щодо поточних політичних дебатів щодо заборони YouTube у Росії та заявив, що деякі чиновники в кремлівській адміністрації президента виступають проти заборони YouTube, оскільки це підірве їхні зусилля щодо відновлення відносин між Сполученими Штатами та Росією після того, як Росія програє війну в Україні.

Пригожин заявив, що такі чиновники думають, що Сполучені Штати "пробачать Росії її гріхи" підтримки "проросійських інтересів" і "підтримки Путіна", якщо Росія попросить пробачення у Заходу після програної війни. Цих чиновників Пригожин назвав "зрадниками народу", які проголошують високі проросійські цінності, але при цьому живуть і відпочивають за кордоном і "всіляко підтримують Захід".

"Це одна з найсміливіших нападок Пригожина на Кремль на сьогодні. Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської "СВО", – зауважують аналітики ISW.

Вони також навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення очільника Кремля з посади.

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", – підсумували в ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, адже він продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.