В России начали судилище над 18 военнослужащими батальона "Айдар"

В российском Ростове-на-Дону началось так называемое "судебное слушание" в отношении украинских военнопленных. Оккупанты устроили показательное судилище над 18 украинскими военнослужащими 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Об этом сообщает российское издание ТАСС, контролируемое властями.

Этот случай стал первым крупным судилищем украинских военнопленных в Российской Федерации.

Россияне приписывали украинским защитникам "преступления" по "уголовному кодексу" террористической организации "ДНР". Освобождение территории Донецкой области оккупанты толкуют как "насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР".

Так как "уголовный кодекс "ДНР" не является легитимным, россияне попытались переквалифицировать дело в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, ранее захватчики планировали судилище над защитниками "Азовстали". Тогда уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что этот факт является очередным нарушением Женевской конвенции со стороны РФ.