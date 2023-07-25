У Росії розпочали судилище над 18 військовослужбовцями батальйону "Айдар"

У російському Ростові-на-Дону розпочалося так зване "судове слухання" щодо українських військовополонених. Окупанти влаштували показове судилище над 18 українськими військовослужбовцями 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Про це повідомляє російське видання ТАСС, яке контролює влада.

Цей випадок став першим великим судилищем українських військовополонених в Російській Федерації.

Росіяни приписували українським захисникам "злочини" за "кримінальним кодексом" терористичної організації "ДНР". Звільнення території Донецької області окупанти тлумачать як "насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу ДНР".

Так як "кримінальний кодекс "ДНР" не є легітимним, окупанти спробували перекваліфікувати справу відповідно до законодавства РФ.

Нагадаємо, раніше загарбники планували судилище над захисниками "Азовсталі". Тоді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що цей факт є черговим порушенням загарбниками Женевської конвенції.