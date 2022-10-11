В России заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены, – руководитель спецслужбы Великобритании

Глава британского разведывательного агентства GCHQ Джереми Флемминг заявил, что, по данным GCHQ, у российских военных заканчиваются боеприпасы, а начальные достижения ВС РФ российские войска постепенно теряют. Об этом сообщает The Guardian.

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"Понятно , что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве меняют ситуацию", - скажет Флеминг.

Он также обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин допустил стратегических ошибок, пытаясь нанести Украине как можно больший ущерб, ограничивая при этом полномочия военного руководства.

По информации The Guardian, Флеминг вскоре должен выступить с новой речью, во время которой он скажет, что Путин использовал "стратегию с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях" .

Директор GCHQ должен осветить потери России через месяцы боевых действий, заявив, что силы РФ исчерпаны, а у недавней мобилизации есть признаки отчаяния.

"Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются", – говорится в речи Флеминга.

Отметим, что 10 октября ряд регионов Украины подвергся массированному ракетному удару. Россия выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43. Для сравнения: 24 февраля Россия запустила по Украине около 160 ракет.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.