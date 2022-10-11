У Росії закінчуються боєприпаси, її сили виснажені, — очільник спецслужби Великобританії

Очільник британського розвідувального агентства GCHQ Джеремі Флемінг заявив, що, за даними GCHQ, у російських військових закінчуються боєприпаси, а початкові досягнення ЗС РФ російські війська поступово втрачають. Про це повідомляє The Guardian.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію", — скаже Флемінг.

Він також звернув увагу, що російський лідер Володимир Путін припустився стратегічних помилок, намагаючи завдати Україні якомога більшої шкоди, обмежуючи при цьому повноваження військового керівництва.

За інформацією The Guardian, Флемінг незабаром має виступити з новою промовою, під час якої він скаже, що Путін використав "стратегію з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".

Директор GCHQ має висвітлити втрати Росії через місяці бойових дій, заявивши, що сили РФ вичерпані, а недавня мобілізація має ознаки відчаю.

"Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", – йдеться в промові Флемінга.

Зазначимо, що 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Для порівняння: 24 лютого Росія запустила по Україні близько 160 ракет.

Раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.