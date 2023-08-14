В России заявляют, что оснастят свои новые подлодки гиперзвуковыми ракетами

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов утверждает, что Россия находится в процессе оснащения своих новых атомных подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Об этом он заявил в интервью РИА Новости, передает агентство Reuters.

"Многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" будут… на регулярной основе оснащаться ракетным комплексом "Циркон", – сказал Рахманов.

"Ясень", также известные как проект 885М, — это атомные подлодки с крылатыми ракетами, построенные для замены советских атомных ударных подлодок в рамках так называемой "программы модернизации армии и флота".

Относительно гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", они имеют радиус действия 900 км и могут лететь со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Поэтому такие цели трудно выявить и сбить.

Отметим, что Россия уже пыталась использовать гиперзвуковые ракеты при вторжении в Украину.

Гиперзвуковое оружие может развивать скорость в пять раз выше скорости звука, и летит на низкой высоте за нерегулярными траекториями, что затрудняет его обнаружение имеющимися радарами и перехват.

В свою очередь правительства Японии и США планируют совместно разработать ракеты для перехвата гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия, Китай и Северная Корея.