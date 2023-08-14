В Росії заявляють, що оснастять свої нові підводні човни гіперзвуковими ракетами

Генеральний директор Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов стверджує, що Росія перебуває в процесі оснащення своїх нових атомних підводних човнів гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости", передає агентство Reuters.

"Багатоцільові атомні підводні човни проекту "Ясень-М" будуть ... на регулярній основі оснащуватися ракетним комплексом "Циркон", – сказав Рахманов.

"Ясень", також відомі як проект 885М, — це атомні підводні човни з крилатими ракетами, побудовані для заміни радянських атомних ударних підводних човнів в рамках так званої "програми модернізації армії та флоту".

Щодо гіперзвукових ракет морського базування "Циркон", то вони мають радіус дії 900 км і можуть летіти зі швидкістю, яка в кілька разів перевищує швидкість звуку. Через це такі цілі важко виявити та збити.

Зауважимо, що Росія вже намагалася використовувати гіперзвукові ракети під час вторгнення в Україну.

Гіперзвукова зброя може розвивати швидкість у п’ять разів вищу за швидкість звуку, і летить на низькій висоті за нерегулярними траєкторіями, що ускладнює її виявлення наявними радарами та перехоплення.

Своєю чергою уряди Японії та США планують спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї, яку розробляють Росія, Китай та Північна Корея.