В Ростове паника из-за войны с Украиной: банкоматы без наличности, люди массово покидают область

Из вторжения в Украину отменены все авиарейсы из Ростова-на-Дону. В результате в городе началась паника, сообщает местное издание rostovgazeta.ru.

В попытках уехать из приграничной зоны ростовчане и гости города стали стремительно выкупать билеты на автобусы. Причем это касается не только рейсов в Москву и Санкт-Петербург, но и в Волгоград.

Ситуация усугубляется тем, что из-за закрытых аэропортов, не могут выехать около 150 тысяч туристов, отдыхавших в южной части РФ.

Во многих банкоматах Ростова закончились наличные средства. На это повлияло также сообщение о вводе санкций против российских банков из-за вторжения российских войск. Многие уверены, что теперь они лишатся своих сбережений.

Напомним, в России проходят митинги против военной агрессии в Украине. В них традиционно участвуют и агрессивные силовики, которые арестовывают и избивают протестующих, проводят массовые задержания.

При этом против России введен ряд санкций. ЕС также готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.