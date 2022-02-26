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В Ростове паника из-за войны с Украиной: банкоматы без наличности, люди массово покидают область
Из вторжения в Украину отменены все авиарейсы из Ростова-на-Дону. В результате в городе началась паника, сообщает местное издание rostovgazeta.ru.
В попытках уехать из приграничной зоны ростовчане и гости города стали стремительно выкупать билеты на автобусы. Причем это касается не только рейсов в Москву и Санкт-Петербург, но и в Волгоград.
Ситуация усугубляется тем, что из-за закрытых аэропортов, не могут выехать около 150 тысяч туристов, отдыхавших в южной части РФ.
Во многих банкоматах Ростова закончились наличные средства. На это повлияло также сообщение о вводе санкций против российских банков из-за вторжения российских войск. Многие уверены, что теперь они лишатся своих сбережений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в России проходят митинги против военной агрессии в Украине. В них традиционно участвуют и агрессивные силовики, которые арестовывают и избивают протестующих, проводят массовые задержания.
При этом против России введен ряд санкций. ЕС также готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.