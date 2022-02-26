У Ростові паніка через війну з Україною: банкомати без готівки, люди масово покидають область

Зі вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону. В результаті в місті почалася паніка, повідомляє місцеве видання.

У спробах виїхати з прикордонної зони лихварі та гості міста почали стрімко викуповувати квитки на автобуси. Причому це стосується не лише рейсів до Москви та Санкт-Петербурга, а й до Волгограда.

Ситуація посилюється тим, що через закриті аеропорти не можуть виїхати близько 150 тисяч туристів, які відпочивали в південній частині РФ.

У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка. На це вплинуло також повідомлення про запровадження санкцій проти російських банків через вторгнення російських військ. Багато хто впевнений, що тепер вони втратять свої заощадження.

Нагадаємо, у Росії проходять мітинги проти військової агресії в Україні. Вони традиційно беруть участь і агресивні силовики, які заарештовують і б'ють протестувальників, проводять масові затримання.

При цьому проти Росії запроваджено низку санкцій. ЄС також готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.