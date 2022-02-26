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У Ростові паніка через війну з Україною: банкомати без готівки, люди масово покидають область
Зі вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону. В результаті в місті почалася паніка, повідомляє місцеве видання.
У спробах виїхати з прикордонної зони лихварі та гості міста почали стрімко викуповувати квитки на автобуси. Причому це стосується не лише рейсів до Москви та Санкт-Петербурга, а й до Волгограда.
Ситуація посилюється тим, що через закриті аеропорти не можуть виїхати близько 150 тисяч туристів, які відпочивали в південній частині РФ.
У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка. На це вплинуло також повідомлення про запровадження санкцій проти російських банків через вторгнення російських військ. Багато хто впевнений, що тепер вони втратять свої заощадження.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у Росії проходять мітинги проти військової агресії в Україні. Вони традиційно беруть участь і агресивні силовики, які заарештовують і б'ють протестувальників, проводять масові затримання.
При цьому проти Росії запроваджено низку санкцій. ЄС також готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.