В Совбезе ООН с 1 мая председательствует Швейцария

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций с 1 мая будет председательствовать Швейцария, которая заменит Россию.

Об этом сообщает МИД Швейцарии.

"С сегодняшнего дня Швейцария берет на себя председательство в Совете Безопасности ООН", – говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавляют, что это "шанс дать толчок работе Совбеза ООН".

Заметим, Швейцария впервые возглавила Совбез ООН. Ее председательство продлится месяц, а с 1 июня придет черед ОАЭ.

Отметим, председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В апреле председательствовала страна-агрессор РФ.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Россию нужно исключить из ООН.