У Радбезі ООН з 1 травня головує Швейцарія

У Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй з 1 травня головуватиме Швейцарія, яка замінить Росію.

Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

"Відсьогодні Швейцарія перебирає на себе головування у Раді Безпеки ООН", – йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві додають, що це "шанс дати поштовх роботі Радбезу ООН".

Зауважимо, Швейцарія вперше очолила Радбез ООН. Її головування буде тривати місяць, а з 1 червня настане черга ОАЕ.

Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні головувала країна-агресор РФ.

Нагадаємо, що до Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Росію треба виключити з ООН.