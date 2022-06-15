В Украине арестуют автозаправки "Белорусской топливной компании" из-за причастности к финансированию агрессии РФ

Служба безопасности Украины инициировала арест активов "Белорусской топливной компании", в том числе корпоративных прав и банковских счетов общей стоимостью около 20 млн грн. Причина: компания причастна к финансированию российской агрессии.

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Об этом 15 июня сообщила пресс-служба СБУ.

"Эта сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд грн. Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в России и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран", — выяснила СБУ.

Корпоративные права, банковский счет и все остальные арестованные активы переданы в управление АРМА.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата госвласти) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения) УК Украины.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило документ, согласно которому активы РФ на территории Украины перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Предполагается, что именно российские активы станут одним из основных источников наполнения этого фонда.

В свою очередь Бюро экономической безопасности уже давно активно занимается конфискацией российских и белорусских активов. Накануне в результате работы БЭБ суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн гривен компании по производству и реализации минеральной воды, которая принадлежит российскому олигарху.