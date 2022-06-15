В Україні заарештують автозаправки "Білоруської паливної компанії" через причетність до фінансування агресії РФ

Служба безпеки України ініціювала арешт активів "Білоруської паливної компанії", у тому числі корпоративних прав та банківських рахунків загальною вартістю близько 20 млн грн. Причина: компанія причетна до фінансування російської агресії.

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Про це 15 червня повідомила пресслужба СБУ.

"Ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала в Україну товарів майже на 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в Росії та сплачувала податки до бюджетів обох країн", - з'ясувала СБУ.

Корпоративні права на 20 млн грн передали в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Активи передали за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за матеріалами ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення держвлади) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєні в умовах воєнного стану) КК України.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив документ, згідно з яким активи РФ на території України перейдуть державному підприємству "Національний інвестиційний фонд". Передбачається, що саме російські активи стануть одним із основних джерел наповнення цього фонду.

Бюро економічної безпеки вже давно активно займається конфіскацією російських і білоруських активів. Напередодні внаслідок роботи БЕБ суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн гривень компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, що належить російському олігарху.