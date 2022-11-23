В Украине запустили чат-бот, через который можно сообщить о предателях и коллаборантах

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции запустил чат-бот @dvb_np_bot, через который граждане могут анонимно сообщить информацию о предателях и коллаборантах. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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После получения информации правоохранители проанализируют все собранные данные, чтобы дать правовую оценку действиям фигурантов.

Отмечается, что на горячую линию департамента ежедневно поступают сотни сообщений о предполагаемых предателях с оккупированных территорий. Каждое обращение обрабатывается, а информация тщательно проверяется.

В целом с 24 февраля 2022 года по материалам внутренней безопасности полиции органами досудебного расследования возбуждено почти 500 уголовных производств, собраны доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 лицам.

Отметим, что правоохранительные органы и спецслужбы ежедневно обнаруживают коллаборантов на недавно освобожденных территориях Украины.

Напомним, в Украине после полномасштабного вторжения запустили чат-бот "єВорог". Известно, что ВСУ ликвидировали множество вражеской техники и оккупантов благодаря сообщениям граждан в "єВорог".