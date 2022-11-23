В Україні запустили чат-бот, через який можна повідомити про зрадників і колаборантів

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції запусив чат-бот @dvb_np_bot, через який громадяни можуть анонімно повідомити інформацію про зрадників і колаборантів. Про це 23 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Після отримання інформації правоохоронці проаналізують всі зібрані дані, щоб надати правову оцінку діям фігурантів.

Зазначається, що на гарячу лінію департаменту щоденно надходять сотні повідомлень про ймовірних зрадників з деокупованих та окупованих територій. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється.

В цілому з 24 лютого 2022 року за матеріалами внутрішньої безпеки поліції органами досудового розслідування порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам.

Зазначимо, що правоохоронні органи та спецслужби чи не щодня виявляють колаборантів на нещодавно звільнених територія України.

Нагадаємо, в Україні після повномасштабного вторгнення запустили чат-бот "є-Ворог". Відомо, що ЗСУ ліквідували безліч ворожої техніки та окупантів завдяки повідомленням громадян у "є-Ворог".