В украинской разведке рассказали, какую цель преследует пропаганда Кремля

Основные задачи российской пропаганды нацелены на то, чтобы разбить единство украинского общества, подрывать доверие между Украиной и ее партнерами.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Согласно его словам, в РФ пытаются всеми силами остановить военную помощь, которую Украине оказывают западные партнеры. Кроме того, кремлевская пропаганда пытается подкреплять в России миф о сохранении способности страны к развитию.

Скибицкий добавил, что после начала полномасштабного вторжения Украина активно противостоит вражеской пропаганде, и принимает больше активных мер для предотвращения влияния ложной и враждебной информации.

“Главное наше оружие в этом процессе – правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, раскрывающие намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений», – отметил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что такой подход доказывает свою эффективность, поскольку российская пропаганда в Украине не может достичь своих главных целей, поэтому Россия проигрывает информационную войну.

Напомним, что ранее ГУР сообщало о том, что политтехнологи РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине и планируют ряд провокационных публикаций в западных СМИ.

В разведке напоминают, что единственным способом противодействовать враждебной пропаганде в информационном пространстве – проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.