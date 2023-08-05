В українській розвідці розповіли, яку мету переслідує пропаганда Кремля

Основні завдання російської пропаганди націлені на те, щоб розбити єдність українського суспільства, підривати довіру між Україною та її партнерами.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба ГУР.

Згідно з його словами, у РФ намагаються всіма силами зупинити військову допомогу, яку Україні надають західні партнери. Окрім цього, кремлівська пропаганда намагається підкріплювати в Росії міф про збереження здатності країни до розвитку.

Скібіцький додав, що після початку повномасштабного вторгнення, Україна активно протистоїть ворожій пропаганді, і вживає більше активних заходів для запобігання впливу неправдивої і ворожої інформації.

“Головна наша зброя в цьому процесі ― правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів”, ― зазначив представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що такий підхід доводить свою ефективність, оскільки російська пропаганда в Україні не може досягти своїх головних цілей тому Росія програє інформаційну війну.

Зауважимо, що раніше ГУР повідомляло про те, що політтехнологи РФ підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України та планують ряд провокативних публікацій у західних ЗМІ.

У розвідці нагадують, що єдиним способом протидіяти ворожій пропаганді в інформаційному просторі – перевіряти отриману інформацію та критично ставитися до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників.