Російські пропагандисти не були готові до повстання Пригожина – розвідка Британії

Російські державні пропагандистські ЗМІ були не готові до спроби заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 24 червня і відреагували на це в три етапи.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що через неготовність до спроби заколоту, російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком.

Вже після придушення короткотривалого повстання ПВК "Вагнер" у Росії державні ЗМІ намагалися "виправити" заяви про пасивність сил безпеки.

"Пропагандисти просували наратив про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента, – підкреслюють у розвідці.

Там зауважують, що вже через тиждень ЗМІ почали применшувати значення Пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його репутацію.

Натомість Телеграм-канали ПВК "Вагнер" здебільшого нічого не публікували, що вочевидь свідчить про втручання Кремля у їх роботу.

"На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу", – констатують у розвідці Британії.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує надавати пріоритет підриву репутації Пригожина в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на нього.

Кремль розпочав інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити Пригожина корупціонером і брехуном, і з тих пір російські державні ЗМІ підтримували цю історію. Російські пропагандистські мережі широко висвітлюють рейди ФСБ на особняк Пригожина та його статки, а один журналіст на російському державному телеканалі "Россия 1" з сарказмом назвав будинок Пригожина "палацом борця з корупцією".

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом"