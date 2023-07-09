Российские пропагандисты не были готовы к восстанию Пригожина – разведка Британии

Российские государственные пропагандистские СМИ были не готовы к попытке мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 24 июня и отреагировали на это в три этапа.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что из-за неготовности к попытке мятежа российское телевидение продолжало работать по привычному графику.

Уже после подавления краткосрочного восстания ЧВК "Вагнер" в России государственные СМИ пытались "исправить" заявления о пассивности сил безопасности.

"Пропагандисты продвигали нарратив о том, что диктатор Владимир Путин победил, сорвав восстание, избежав при этом кровопролития, и пытались объединить страну вокруг президента", – подчеркивают в разведке.

Там отмечают, что уже через неделю СМИ начали умалять значение Пригожина и мятежа, одновременно очерняя его репутацию.

Телеграмм-каналы ЧВК "Вагнер" в большинстве своем ничего не публиковали, что явно свидетельствует о вмешательстве Кремля в их работу.

"В противоположность этому Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность, почти наверняка с целью продемонстрировать свою силу", - констатируют в разведке Британии.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву репутации Пригожина в России, а не физическому или юридическому нападению на него.

Кремль начал информационную операцию, направленную на то, чтобы представить Пригожину коррупционером и лжецом, и с тех пор российские государственные СМИ поддерживали эту историю. Российские пропагандистские сети широко освещают рейды ФСБ на особняк Пригожина и его состояние, а один журналист на российском государственном телеканале "Россия 1" с сарказмом назвал здание Пригожина "дворцом борца с коррупцией".

Неудачный мятеж ЧВКК "Вагнер" в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану"