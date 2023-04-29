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Политика
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В Украину Нидерланды отправили группу расследования военных преступлений

судебно-следственная группа военная помощь нидерланды
В Украину Нидерланды отправили группу расследования военных преступлений. Фото: Национальная полиция

В начале этой недели в Украину отправилась судебно-следственная группа по расследованию военных преступлений из Нидерландов. Об этом сообщили на сайте министерства обороны Нидерландов.

В судебно-медицинскую экспертизу и расследования входит команда из 60 человек, среди которых - 9 представителей Чехии.

Как напомнили в министерстве обороны Нидерландов, это уже в третий раз страна направляет в Украину специалистов, помогающих работать с военными преступлениями.

Впервые группа прибыла на Украину на несколько недель в мае 2022 года. Во второй раз поездка состоялась в конце прошлого года.

В этот раз Нидерланды и Чехия совместно выполняют обязательства.

Отметим, ранее в министерстве обороны Нидерландов заявили, что страна активно поддерживает Украину, в частности, посылает технику, обучает украинских военных и осуществляет техническое обслуживание.

В список военной помощи, недавно опубликованный ведомством, вошли:

  • Танки Т-72 – 45 единиц;
  • Бронированные гусеничные машины YPR – 196 единиц;
  • Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией – не менее 100 единиц;
  • Приборы ночного видения;
  • Самоходные гаубицы PzH 2000 – 8 единиц и 120-мм минометы;
  • Две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;
  • Мобильные зенитные орудийные системы MR-2 (100 единиц);
  • Ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;
  • Голевые госпитали и кухни;
  • Корабли – шесть единиц;
  • Два миноискателя класса Alkmaar.

Напомним, ранее правительство Нидерландов объявило о выделении нового пакета помощи Украины на сумму 274 миллиона евро. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарную помощь и фонд НАТО

Автор:
Альона Чернецкая