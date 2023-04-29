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В Украину Нидерланды отправили группу расследования военных преступлений
В начале этой недели в Украину отправилась судебно-следственная группа по расследованию военных преступлений из Нидерландов. Об этом сообщили на сайте министерства обороны Нидерландов.
В судебно-медицинскую экспертизу и расследования входит команда из 60 человек, среди которых - 9 представителей Чехии.
Как напомнили в министерстве обороны Нидерландов, это уже в третий раз страна направляет в Украину специалистов, помогающих работать с военными преступлениями.
Впервые группа прибыла на Украину на несколько недель в мае 2022 года. Во второй раз поездка состоялась в конце прошлого года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этот раз Нидерланды и Чехия совместно выполняют обязательства.
Отметим, ранее в министерстве обороны Нидерландов заявили, что страна активно поддерживает Украину, в частности, посылает технику, обучает украинских военных и осуществляет техническое обслуживание.
В список военной помощи, недавно опубликованный ведомством, вошли:
- Танки Т-72 – 45 единиц;
- Бронированные гусеничные машины YPR – 196 единиц;
- Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией – не менее 100 единиц;
- Приборы ночного видения;
- Самоходные гаубицы PzH 2000 – 8 единиц и 120-мм минометы;
- Две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;
- Мобильные зенитные орудийные системы MR-2 (100 единиц);
- Ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;
- Голевые госпитали и кухни;
- Корабли – шесть единиц;
- Два миноискателя класса Alkmaar.
Напомним, ранее правительство Нидерландов объявило о выделении нового пакета помощи Украины на сумму 274 миллиона евро. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарную помощь и фонд НАТО