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В Україну вирушила група розслідування військових злочинів з Нідерландів
На початку цього тижня в Україну вирушила судово-слідча група для розслідування військових злочинів з Нідерландів. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Нідерландів.
До судово-медичної експертизи і розслідування входить команда з 60 осіб, серед яких - 9 представників Чехії.
Як нагадали в міністерстві оборони Нідерландів, це вже втретє країна направляє в Україну фахівців, які допомагають працювати з військовими злочинами.
Вперше група прибула в Україну на декілька тижнів в травні 2022 року. Другий раз поїздка відбулася наприкінці минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього разу Нідерланди та Чехія спільно виконують зобов’язання.
Зазначимо, раніше в міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що країна активно підтримує Україну, зокрема, надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.
До списку військової допомоги, яку нещодавно опублікувало відомство, увійшли:
- Танки Т-72 - 45 одиниць;
- Броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;
- Танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;
- Прилади нічного бачення;
- Самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;
- Дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;
- Мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць);
- Ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;
- Gольові шпиталі і кухні;
- Кораблі - шість одиниць;
- Два міношукачі класу Alkmaar.
Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів оголосив про виділення нового пакету допомоги України на суму 274 мільйони євро. Гроші підуть, зокрема, на гуманітарну допомогу та у фонд НАТО