В Україну вирушила група розслідування військових злочинів з Нідерландів

На початку цього тижня в Україну вирушила судово-слідча група для розслідування військових злочинів з Нідерландів. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Нідерландів.

До судово-медичної експертизи і розслідування входить команда з 60 осіб, серед яких - 9 представників Чехії.

Як нагадали в міністерстві оборони Нідерландів, це вже втретє країна направляє в Україну фахівців, які допомагають працювати з військовими злочинами.

Вперше група прибула в Україну на декілька тижнів в травні 2022 року. Другий раз поїздка відбулася наприкінці минулого року.

Цього разу Нідерланди та Чехія спільно виконують зобов’язання.

Зазначимо, раніше в міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що країна активно підтримує Україну, зокрема, надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.

До списку військової допомоги, яку нещодавно опублікувало відомство, увійшли:

Танки Т-72 - 45 одиниць;

Броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;

Танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;

Прилади нічного бачення;

Самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;

Дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;

Мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць);

Ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;

Gольові шпиталі і кухні;

Кораблі - шість одиниць;

Два міношукачі класу Alkmaar.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів оголосив про виділення нового пакету допомоги України на суму 274 мільйони євро. Гроші підуть, зокрема, на гуманітарну допомогу та у фонд НАТО