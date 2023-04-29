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В Україну вирушила група розслідування військових злочинів з Нідерландів

судово-слідча група військова допомога нідерланди
В Україну вирушила група розслідування військових злочинів з Нідерландів. Фото: Національна поліція

На початку цього тижня в Україну вирушила судово-слідча група для розслідування військових злочинів з Нідерландів. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Нідерландів. 

До судово-медичної експертизи і розслідування входить команда з 60 осіб, серед яких - 9 представників Чехії.

Як нагадали в міністерстві оборони Нідерландів, це вже втретє країна направляє в Україну фахівців, які допомагають працювати з військовими злочинами.

Вперше група прибула в Україну на декілька тижнів в травні 2022 року. Другий раз поїздка відбулася наприкінці минулого року.

Цього разу Нідерланди та Чехія спільно виконують зобов’язання.

Зазначимо, раніше в міністерстві оборони Нідерландів зауважили, що країна активно підтримує Україну, зокрема, надсилає техніку, навчає українських військових та здійснює технічне обслуговування.

До списку військової допомоги, яку нещодавно опублікувало відомство, увійшли:

  • Танки Т-72 - 45 одиниць;
  • Броньовані гусеничні машини YPR - 196 одиниць;
  • Танки Leopard 1 спільно з Данією і Німеччиною - не менше 100 одиниць;
  • Прилади нічного бачення;
  • Самохідні гаубиці PzH 2000 - 8 одиниць і 120-мм міномети;
  • Дві пускові установки ЗРК Patriot з ракетами;
  • Мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць);
  • Ракети і ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger;
  • Gольові шпиталі і кухні;
  • Кораблі - шість одиниць;
  • Два міношукачі класу Alkmaar.

  Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів оголосив про виділення нового пакету допомоги України на суму 274 мільйони євро. Гроші підуть, зокрема, на гуманітарну допомогу та у фонд НАТО  

Автор:
Альона Чернецька