В Воздушных силах ожидают российские провокации сегодня

Российские оккупанты в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, могут устроить провокации против Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

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"Начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза", — сказал Игнат.

По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась к этому, потому могут атаковать и в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", - добавил Игнат.

Напомним, в последнее время звучат заявления о вероятности новых атак РФ на Украину 24 февраля. В частности, о возможных провокациях РФ к годовщине полномасштабного вторжения предупреждало Оперативное командование "Север". Сообщение было связано с тем, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты готовят небольшой ракетный удар по Украине на годовщину полномасштабной войны. Однако он отметил, что "мы такое пережили уже больше 20 раз".