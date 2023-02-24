У Повітряних силах очікують на російські провокації сьогодні

Російські окупанти в річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, можуть влаштувати провокації проти України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день, є така загроза", — сказав Ігнат.

За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася до цього, тому можуть атакувати й в інший день.

"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", — додав Ігнат.

Нагадаємо, останнім часом лунають заяви про ймовірність нових атак РФ на Україну 24 лютого. Зокрема, про можливі провокації РФ до річниці повномасштабного вторгнення попереджало Оперативне командування "Північ". Повідомлення було повʼязане з тим, що українська розвідка ​​зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російські окупанти готують невеликий ракетний удар по Україні на річницю повномасштабної війни. Однак він зауважив, що "ми таке пережили уже більше 20 разів".