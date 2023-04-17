В ВСУ ответили, повлияло ли наводнение на выполнение военными задач на приграничье Киевщины (ФОТО)

Подтопление в Киевской области не препятствует выполнению военными поставленных задач на пограничные.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа. Но, несмотря на естественные препятствия, в подразделениях Группировки войск, защищающих Северное направление, достаточно сил и средств для их преодоления в кратчайшие сроки", – отметил он.

По его словам, инженерными подразделениями ВС Украины совместно с органами местной власти оперативно построена понтонная переправа. Продолжаются работы по оборудованию удобных подъездов к ней.

"Следует отметить, что природные катаклизмы не препятствуют выполнению военными поставленных задач на приграничье Киевщины. Подчиненные нашей группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники", – заверил Наев.

Напомним, по данным синоптиков, пик весеннего паводка в Киеве ожидается 22 апреля. В этом году уровень воды превышает прошлогодний 0,5-1 метр.

16 апреля 900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также залило 225 домов, из них – 187 дачных. Больше всего задел Волынскую, Ровенскую и Черкасскую области: подтоплено 10 тыс. 747 га сельхозугодий.