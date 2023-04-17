Подтопление продолжается: красный уровень опасности

17-18 апреля в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет продолжаться затопление пойменных территорий и объявлен III уровень опасности - красный.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской обл".», - отмечается в сообщении.

Также возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый).

Спасатели Киевщины заверили, что ситуация по подъему уровня воды – контролируемая.

Напомним, по данным синоптиков, пик весеннего паводка в Киеве ожидается 22 апреля. В этом году уровень воды превышает прошлогодний 0,5-1 метр.

16 апреля 900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также залило 225 домов, из них – 187 дачных. Больше всего задел Волынскую, Ровенскую и Черкасскую области: подтоплено 10 тыс. 747 га сельхозугодий.