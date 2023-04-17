Підтоплення триває: червоний рівень небезпеки

17-18 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій й оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Про це повідомляє ДСНС.

"Відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл".», - зазначається в повідомленні.

Також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Рятувальники Київщини запевнили, що ситуація щодо підйому рівня води – контрольована.

Нагадаємо, за даними синоптиків, пік весняного паводку в Києві очікується 22 квітня. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр.

16 квітня 900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.