У ЗСУ відповіли, чи вплинула повінь на виконання військовими завдань на прикордонні Київщини (ФОТО)

Підтоплення у Київський області не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Але, незважаючи на природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни", - зазначив він.

За його словами, наразі інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно наведено понтонну переправу. Тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї.

"Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки", - запевнив Наєв.

Нагадаємо, за даними синоптиків, пік весняного паводку в Києві очікується 22 квітня. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр.

16 квітня 900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.