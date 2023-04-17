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У ЗСУ відповіли, чи вплинула повінь на виконання військовими завдань на прикордонні Київщини (ФОТО)

Фото: Facebook командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Фото: Facebook командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Підтоплення у Київський області не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Але, незважаючи на природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни", - зазначив він.

Фото 2 — У ЗСУ відповіли, чи вплинула повінь на виконання військовими завдань на прикордонні Київщини (ФОТО)
Фото 3 — У ЗСУ відповіли, чи вплинула повінь на виконання військовими завдань на прикордонні Київщини (ФОТО)
Фото 4 — У ЗСУ відповіли, чи вплинула повінь на виконання військовими завдань на прикордонні Київщини (ФОТО)

За його словами, наразі інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно наведено понтонну переправу. Тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї.

"Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки", - запевнив Наєв.

Нагадаємо, за даними синоптиків, пік весняного паводку в Києві очікується 22 квітня. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр.

16 квітня 900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.

Автор:
Ніна Комащенко