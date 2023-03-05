В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за Угледара - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что в высшем военном руководстве России сейчас назревает конфликт из-за значительных потерь оккупационных войск и отсутствия у них реальных достижений на фронте.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как отмечается в сообщении Генштаба, в феврале российский президент Владимир Путин присвоил командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении в Донецкой области.

По утверждениям украинского Генштаба, сейчас министр обороны РФ Сергей Шойгу требует от генерала "отработать" это звание и захватить Угледар любой ценой.

"По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бездарное руководство - идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки", - говорится в сводке.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что информация об их реальных потерях быстро распространяется среди российских военнослужащих и деморализует личный состав.

В частности, в Минобороны узнали, что приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается принимать участие в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. По словам Маляр, такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.

Напомним, что ситуацию со значительными потерями под Угледаром 155-й бригады российских морпехов еще в ноябре комментировал президент Владимир Зеленский, обративший внимание на реакцию губернатора Приморского края РФ на соответствующие жалобы.