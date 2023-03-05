У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через Вугледар - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що у вищому військовому керівництві Росії зараз назріває конфлікт через значні втрати окупаційних військ та відсутність у них реальних досягнень на фронті.

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Як зазначається у повідомленні Генштабу, в лютому російський президент Володимир Путін присвоїв командуючому Східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку в Донецькій області.

За твердженнями українського Генштабу, зараз міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає від генерала "відпрацювати" звання та захопити Вугледар за будь-яку ціну.

"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що інформація про їхні реальні втрати швидко розповсюджується серед російських військовослужбовців та деморалізує особовий склад.

Зокрема, в Міноборони дізналися, що приданий на посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. За словами Маляр, така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.

Нагадаємо, що ситуацію зі значними втратами під Вугледаром 155-ї бригади російських морпіхів ще у листопаді коментував президент Володимир Зеленський, який звернув увагу на реакцію губернатора Приморського краю РФ на відповідні скарги.