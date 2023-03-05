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У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через Вугледар - Генштаб ЗСУ
В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що у вищому військовому керівництві Росії зараз назріває конфлікт через значні втрати окупаційних військ та відсутність у них реальних досягнень на фронті.
Як зазначається у повідомленні Генштабу, в лютому російський президент Володимир Путін присвоїв командуючому Східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку в Донецькій області.
За твердженнями українського Генштабу, зараз міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає від генерала "відпрацювати" звання та захопити Вугледар за будь-яку ціну.
"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", - йдеться у зведенні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що інформація про їхні реальні втрати швидко розповсюджується серед російських військовослужбовців та деморалізує особовий склад.
Зокрема, в Міноборони дізналися, що приданий на посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. За словами Маляр, така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.
Нагадаємо, що ситуацію зі значними втратами під Вугледаром 155-ї бригади російських морпіхів ще у листопаді коментував президент Володимир Зеленський, який звернув увагу на реакцію губернатора Приморського краю РФ на відповідні скарги.