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В Херсонской области оккупанты въехали в Заводовку и устроили обыски: местных просят не паниковать
Российские оккупанты в Заводовке Херсонской области устроили обыски. Местных жителей просят не паниковать.
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Об этом сообщил глава общины Дмитрий Ляхно.
"С проверками в Заводовку въехали российские войска. Сохраняйте спокойствие. Не провоцируйте их с целью сохранения собственного здоровья и жизни", - говорится в сообщении.
Напомним, так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области заявили, что собираются предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, по словам главы ОВА Геннадия Лагута, по состоянию на 9 мая, оккупированный областной центр покинуло порядка 45% жителей.