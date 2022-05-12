Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

В Херсонской области оккупанты въехали в Заводовку и устроили обыски: местных просят не паниковать

армия РФ, российская армия, оккупанты, война в Украине, военные преступления
Фото: В Херсонской области оккупанты въехали в Заводовку и устроили обыски

Российские оккупанты в Заводовке Херсонской области устроили обыски. Местных жителей просят не паниковать. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава общины Дмитрий Ляхно. 

"С проверками в Заводовку въехали российские войска. Сохраняйте спокойствие. Не провоцируйте их с целью сохранения собственного здоровья и жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области заявили, что собираются предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора.

В то же время, по словам главы ОВА Геннадия Лагута, по состоянию на 9 мая, оккупированный областной центр покинуло порядка 45% жителей. 

Автор:
Анастасия Дедковская