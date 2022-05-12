На Херсонщині окупанти в'їхали до Заводівки та влаштували обшуки: місцевих просять не панікувати

Російські окупанти у Заводівці на Херсонщині влаштували обшуки. Місцевих жителів просять не панікувати.

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Про це повідомив голова громади Дмитро Ляхно.

"З перевірками до Заводівки в'їхали російські війська. Зберігайте спокій. Не провокуйте їх з метою збереження власного здоров'я та життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, так звана "місцева влада" в окупованій частині Херсонської області заявили, що збираються надавати місцевим жителям громадянство країни-агресора.

Водночас, за словами голови ОВА Геннадія Лагути, станом на 9 травня окупований обласний центр залишило близько 45% жителів.