ВАКС арестовал найденную у экс-главы Госспецсвязи Щиголя криптовалюту на $1,5 миллиона

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство о наложении ареста на обнаруженную у бывшего главы Госслужбы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя криптовалюту.

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Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, речь идет о Tether (USDT) в количестве 1,2 миллиона (на момент разоблачения - 1,2 миллиона долларов), 6,9 биткоина (BTC) (275 тысяч долларов) и Tron (TRX) в количестве 331 единицы (35 долларов). Как отмечается в сообщении, эта криптовалюта была "изъята в ходе обыска".

Суть дела против Щиголя

Напомним, что 20 ноября, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило организованную группу, в состав которой входило руководство Госспецсвязи, на завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2021 году была проведена закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем тендера стала подконтрольная организатору компания, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", относящемуся к сфере управления Госспецсвязи, по завышенной стоимости.

За поставку ПО и услуг госкомпания перечислила в 2021-2022 годах более 285 миллионов гривен. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 миллиона гривен. Разницу же, как установило НАБУ, участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границей с целью легализации и распределения между собой.

Подозреваемыми в завладении деньгами являются Щиголь и его заместитель Виктор Жора, а также гендиректор и сотрудник госпредприятия, владелец группы компаний и один его сотрудник.

Щиголя уволили еще в день объявления подозрения, а на следующий день отправили под стражу с залогом в 25 миллионов гривен. 24 ноября стало известно, что экс-руководитель госслужбы уже вышел из-под ареста, внеся упомянутую сумму.