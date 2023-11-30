ВАКС арештував знайдену у ексголови Держспецзв'язку Щиголя криптовалюту на $1,5 мільйона

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання про накладення арешту на виявлену в ексголови Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя криптовалюту.

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Як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, йдеться про Tether (USDT) у кількості 1,2 мільйона (на момент викриття - 1,2 мільйонв доларів), 6,9 біткоїна (BTC) (275 тисяч доларів) та Tron (TRX) у кількості 331 одиниці (35 доларів). Як зазначається в повідомлені, ця криптовалюта була "вилучена в ході обшуку".

Суть справи проти Щиголя

Нагадаємо, що 20 листопада, Національне антикорупційне бюро викрило організовану групу, до складу якої входило керівництво Держспецзв'язку, на заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2021 році було проведено закупівлю засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем тендеру стала підконтрольна організатору компанія, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За постачання ПЗ та послуг держкомпанія перерахувала у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйонів гривень. Різницю ж, як встановило НАБУ, учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між собою.

Підозрюваними у заволодінні коштами є Щиголь та його заступник Віктор Жора, а також гендиректор та співробітник держпідприємства, власник групи компаній та один його працівник.

Щиголя звільнили ще в день оголошення підозри, а наступного дня відправили під варту із заставою у 25 мільйонів гривень. 24 листопада стало відомо, що ексголова держслужби вже вийшов з-під арешту, внісши згадану суму.