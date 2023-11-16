ВАКС отменил приговор нардепу Герасимову за сокрытие жилья в Испании

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Артуру Герасимову по обвинению в недостоверном декларировании.

Как говорится в сообщении партии, суд удовлетворил таким образом ходатайство защиты о закрытии уголовного производства против нардепа, а апелляционную жалобу прокурора отклонил.

Что вменяли Герасимову

Напомним, что 17 августа ВАКС назначил Герасимову по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 51 тысячи гривен).

Кроме того, депутата лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти, сроком на один год. Однако в связи с истечением сроков давности депутат от наказания был освобожден.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило Герасимову о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в части недвижимости за границей и средств на банковских счетах 13 января этого года.

Следствие установило, что нардеп не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми владеет совместно с женой. Детективы выяснили, что эту недвижимость Герасимов приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

В то же время их стоимость указывалась бюро уже в сумме 252 тысяч евро. Кроме того, выяснилось, что депутат не задекларировал 1657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.