ВАКС скасував вирок нардепу Герасимову за приховування житла в Іспанії

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок щодо співголови фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артуру Герасимову за обвинуваченням у недостовірному декларуванні.

Як ідеться у повідомленні партії, суд задовольнив таким чином клопотання захисту про закриття кримінального провадження проти нардепа, натомість апеляційну скаргу прокурора відхилив.

Що інкримінували Герасимову

Нагадаємо, що 17 серпня ВАКС призначив Герасимову за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 51 тисячі гривень).

Окрім цього, депутату присудили позбавлення права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на один рік. Однак у звʼязку із закінченням строків давності депутата від покарання було звільнено.

Національне антикорупційне бюро повідомило Герасимову про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках 13 січня цього року.

Слідство встановило, що нардеп не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи з’ясували, що цю нерухомість Герасимов придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро.

Втім, їхня вартість зазначалася антикорупційниками вже у сумі 252 тисячі євро. Крім того, депутат не задекларовав 1657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.