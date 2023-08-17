ВАКС визнав соратника Порошенка винним у недекларуванні житла в Іспанії, але карати його не будуть

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала співголову фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артура Герасимова винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 17 серпня суд призначив йому за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 51 тисячі гривень).

Окрім цього, депутату присудили позбавлення права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на один рік. В свою чергу, "у звʼязку із закінченням строків давності особу звільнено від відбування покарання". Сам Герасимов на оголошення вироку, відео якого опублікував ВАКС, був присутній особисто.

Нагадаємо, що 13 січня Національне антикорупційне бюро заочно повідомило Герасимову про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках.

Слідство встановило, що нардеп не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи з’ясували, що цю нерухомість Герасимов придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро.

Втім, їхня вартість зазначалася антикорупційниками вже у сумі 252 тисячі євро. Крім того, депутат не задекларовав 1657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Нагадаємо також, що в березні ВАКС визнав винною за тією ж статтею депутатку Ради від "Слуги народу" Маргариту Шол, яку також звільнив від виконання покарання у вигляді штрафу та позбавлення посади на рік через наявність юридичної "лазівки" у Кримінальному кодексі щодо максимального терміну в два роки між порушенням та вироком суду, якщо відповідна стаття "передбачає покарання менш суворе, ніж обмеження волі". При цьому частина 1 статті 366-2 передбачає покарання як у вигляді обмеження волі, так і менш суворе.