ВАКС признал соратника Порошенко виновным в недекларировании жилья в Испании, но наказывать его не будут

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Артура Герасимова виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 17 августа суд назначил ему по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 51 тысячи гривен).

Кроме того, депутату присудили лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти, сроком на один год. В свою очередь указано, что "в связи с истечением сроков давности лицо освобождено от отбывания наказания". Сам Герасимов на оглашении приговора, видео которого опубликовал ВАКС, присутствовал лично.

Напомним, что 13 января Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило Герасимову о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в части недвижимости за границей и средств на банковских счетах.

Следствие установило, что нардеп не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми владеет совместно с женой. Детективы выяснили, что эту недвижимость Герасимов приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Впрочем, их стоимость указывалась антикоррупционщиками уже в сумме 252 тысяч евро. Кроме того, депутат не задекларировал 1657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

Напомним также, что в марте ВАКС признал виновной по той же статье депутата Рады от "Слуги народа" Маргариту Шол, которую также освободил от исполнения наказания в виде штрафа и лишения должности на год из-за наличия юридической "лазейки" в Уголовном кодексе о максимальном сроке в два года между нарушением и приговором суда, если соответствующая статья "предусматривает наказание менее строгое, чем ограничение свободы". При этом часть 1 статьи 366-2 предусматривает наказание как в виде ограничения свободы, так и менее строгое.