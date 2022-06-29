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Политика
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Великобритания откажется от присоединения к "политическому сообществу" Макрона

Великобритания откажется от присоединения к "политическому сообществу" Макрона

В Великобритании исключили возможность того, что страна присоединится к "европейскому политическому сообществу", создание которого инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Euractiv.

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Ранее в Елисейском дворце заявили, что якобы премьер-министр Борис Джонсон выразил заинтересованность в этом союзе. Трасс опровергла эту информацию.

Глава МИД подчеркнула, что приоритеты Великобритании заключаются в усилении взаимосвязей с НАТО и G7.

Тогда в ответ на предложение Макрона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приемлет предоставление ей Европейским союзом по результатам рассмотрения заявки на членство иного статуса, чем статуса кандидата в ЕС.

Напомним, 23 июня Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. 

Автор:
Вита Молодан