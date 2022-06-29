Великобританія відмовиться від приєднання до "політичної спільноти" Макрона

У Великій Британії виключили можливість того, що країна приєднається до "європейської політичної спільноти", створення якої ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, передає Euractiv.

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Раніше в Єлисейському палаці заявили, що нібито прем'єр-міністр Борис Джонсон висловив зацікавленість у цьому союзі. Трасс спростувала цю інформацію.

Глава МЗС наголосила, що пріоритети Великобританії полягають у посиленні взаємозв'язків з НАТО та G7.

Нагадаємо, пропонуючи нову "європейську політичну спільноту", Макрон заявив, що країни, які не є формальними членами ЄС, могли б приєднатися до нового простору в Європі. Йшлося більшою мірою про Україну.

Тоді відповідь на пропозицію Макрона міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не приймає надання їй Європейським союзом за результатами розгляду заявки на членство іншого статусу, ніж статус кандидата в ЄС.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу.