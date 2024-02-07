Верховная Рада приняла законопроект о медобеспечении ВСУ на основе стандартов НАТО

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона №10343 Об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что этот законопроект является важным шагом на пути обеспечения высокого уровня медицинской помощи для украинских военнослужащих, адаптированного к лучшим международным практикам.

"Он не только улучшит качество домедицинской и догоспитальной помощи, но и обеспечит более эффективное использование ресурсов, оптимизацию лечебных процессов и, что самое важное, сохранение жизней украинских защитников", – пояснила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Согласно сообщению, документ в частности позволит Министерству обороны формировать стандарты домедицинской и догоспитальной помощи исходя из требований НАТО. Министерство здравоохранения сможет сосредоточиться на разработке протоколов и стандартов для госпитального этапа лечения.

"Это очень важный шаг вперед в укреплении обороноспособности Украины и ее стратегическом курсе на евроатлантическую интеграцию", – подытожила замминистра обороны.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать утверждению минимальных требований и стандартов качества специализированных медицинских изделий, применяемых силами безопасности и силами обороны в тактических условиях (при ведении боевых действий), определению перечня таких медицинских изделий и в итоге удовлетворению потребности в обеспечении воинских частей современным и качественным медицинским имуществом.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

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